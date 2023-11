الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب

وأفاد الجيش في بيان أنه "منذ بدء الحرب، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية أكثر من 11 ألف هدف لمنظمات فلسطينية في قطاع غزة".

ALKHALEEJ: رغم مخاوف توسع الصراع .. الطيران الإسرائيلي يستهدف درعاأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أنه قصف أهدافاً عدة في سوريا رداً على إطلاق صواريخ، رغم تزايد المخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع...

ALARABIYA_BRK: 'ولا واحد ظل'.. صرخة أب تبكي الحجر فقد أولاده في جبالياتتوالى المآسي في قطاع غزة الذي يشهد حرباً بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل منذ 25 يوماً دون أفق للحل.وبعد شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء غارة جوية على مخيم جب

ALARABIYA_BRK: إسرائيل: غارة مخيم جباليا استهدفت قيادياً في حماس.. والحركة تنفيفيما أكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه شن غارة جوية على مخيم جباليا في قطاع غزة للقضاء على قيادي في حركة حماس، نفت الحركة المسلحة ذلك.وقال الجيش في بيان إن

ALARABIYA_BRK: 'والله عيب'.. طفل من غزة يناشد العالم لإيقاف الحربوسط استمرار الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحماس في غزة، تعلو صرخات الأطفال وتعلو صيحاتهم مطالبين العالم بمحاولة وقف الحرب التي تقتل طفولتهم البريئة.والأمثلة ك

ALKHALEEJ: توسيع إسرائيل هجومها البري ينذر بحمام دم في غزةوسّع الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، رقعة هجومه على قطاع غزة، وتوغلت قواته بعض الوقت داخل قطاع غزة تحت غطاء

ALKHALEEJ: إسرائيل تخاطر بـ «حمام دم» في غزة يهدد بتفجـير المنطقـةوسّع الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، رقعة هجومه على قطاع غزة، وتوغلت قواته بعض الوقت داخل قطاع غزة تحت غطاء

