الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت مبكر، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية أثناء الليل.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت مبكر، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية أثناء الليل.

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