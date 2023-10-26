الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد مخابرات «حماس»

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شادي بارود، نائب قائد مديرية المخابرات بحركة «حماس»، في غارة جوية على قطاع غزة أمس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن بارود «شارك في التخطيط لمجزرة 7 أكتوبر، وعدد لا يحصى من الهجمات المميتة التي نُفذت ضد الإسرائيليين».كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، أنه أرسل قوات ودبابات إلى داخل شمال قطاع غزة في غارة قصيرة قبل الخطوات التالية من القتال، في وقت لا يزال فيه مصير الرهائن المحتجزين لدى «حماس» في دائرة الضوء بشكل قوي.

وجاء التوغل المحدود بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الاستعدادات لشن هجوم بري للقضاء على حماس في مرحلة متقدمة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الليل تم الهجوم على «العديد من الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات».إسرائيل تقصف غزة وتستعد لغزو بري وبوتين يحذر من تجاوز الصراع لحدود الشرق الأوسطالجيش الإسرائيلي يضرب أهدافاً تابعة للجيش السوري رداً على إطلاق صاروخينماذا قالت السيدة الإسرائيلية التي أفرجت عنها حركة حماس؟وزير خارجية الأردن: إسرائيل فوق القانون الدولي headtopics.com

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