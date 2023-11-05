الجيش الإسرائيلي يشن ضربات كبيرة على قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن منذ، مساء الأحد، «ضربات كبيرة ستتواصل في الأيام المقبلة» على قطاع غزة، لافتاً إلى أنه قسم القطاع المحاصر إلى شطرين. وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن «ضربات كبيرة تشن حالياً (...) وستتواصل هذه الليلة وفي الأيام المقبلة»، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات برية في القطاع قسمته إلى شطرين: «جنوب غزة وشمال غزة».

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