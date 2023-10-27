الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح هدنة إنسانية في غزة

وأيدت 120دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي الداعي لاقرار«هدنة إنسانية» في اليوم الحادي والعشرين للحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.من جهته، كتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (اكس): «إسرائيل تشن حرباً برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد خطيرة لسنوات قادمة.

وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) «أن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له، قائلاً إن الملايين سوف يراقبون كل صوت التاريخ سيحكم».

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار غير ملزم يدعو إلى 'هدنة إنسانية' في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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