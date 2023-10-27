الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث الوضع في غزة في جلسة خاصة

أجرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشات بشأن الوضع في قطاع غزة، وذلك في جلسة خاصة يوم الخميس، وسط جمود داخل مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب.كما شارك وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بشكل مفاجئ في الاجتماع. وقالت الأمم المتحدة إنه من المقرر أن يلقي 110 متحدثين كلمة، منهم 12 فقط ألقوا كلمة يوم الخميس.وسيجري التصويت على مشروع القرار المقدم من الأردن في نهاية الجلسة.

وفشل المجلس يوم الأربعاء في الموافقة على مشروعي قرارين. ودفع ذلك مالطا إلى الإعلان أن الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن ستتقدم بمشروع قرار خاص بها.إسرائيل تقصف غزة وتستعد لغزو بري وبوتين يحذر من تجاوز الصراع لحدود الشرق الأوسطالجيش الإسرائيلي يضرب أهدافاً تابعة للجيش السوري رداً على إطلاق صاروخينماذا قالت السيدة الإسرائيلية التي أفرجت عنها حركة حماس؟

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