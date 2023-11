الجنيبي: دعاء الوالدين وراء حصولي على جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا

وضمت قائمة أفضل حكام القارة، حكم الساحة الأسترالي، كريس بيث، ومواطنيه الحكمين المساعدين انتون شتاينن، وآشلي بيكهام. وقال عمار الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز بهذه الجائزة على مستوى قارة آسيا، يعد إنجازاً كبيراً للتحكيم الإماراتي.

وعيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أخيراً عمار الجنيبي حكماً للساحة في مباراة بين فريقي «يوهان ستيلرز» أمام «هانوي» الفيتنامي في 24 أكتوبر الماضي في دوري أبطال آسيا للأندية. وكان الجنيبي قد أوقف أيضاً عن التحكيم محلياً بداية الموسم الكروي الماضي، قبل أن تُسند إليه لاحقاً مباريات في الدوري والمسابقات المحلية الأخرى، إذ قاد سبع مباريات في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، مقابل 17 مباراة قادها في الدوري الموسم قبل الماضي.

