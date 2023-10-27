الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار غير ملزم يدعو إلى 'هدنة إنسانية' في غزة

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة موعداً للتصويت على قرار غير ملزم يدعو إلى "هدنة إنسانية" في قطاع غزة، بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير القطاع.

وتسعى المجموعة العربية إلى اتخاذ إجراء من جانب المنظمة العالمية - المكونة من 193 عضواً - بسبب فشل مجلس الأمن الدولي - المؤلف من 15 عضواً - في الاتفاق على قرار بعد أربع محاولات. ولكن في حين أن قرارات المجلس ملزمة قانوناً، فإن قرارات الجمعية العامة ليست كذلك. بيد أنها بمثابة مقياس مهم للرأي العالمي.

في حين أدت هجمات حماس إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي، لقي أكثر من 7000 فلسطيني مصرعهم في الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية، وفقا لوزارة الصحة في غزة. ودانت عمان، متحدثة نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، "الحصار" الإسرائيلي على غزة، وتجويع أهلها والعقوبات الجماعية للفلسطينيين. وقالت إن الفلسطينيين لن يتهاونوا في المطالبة "بحقوقهم الشرعية غير المشروطة، وأبرزها حق تقرير المصير وحق تأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية." headtopics.com

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