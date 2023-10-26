الجولة السادسة اليوم.. «ديربي» شباب الأهلي والنصر خارج التوقعات

تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين بأربع مباريات، يحتضن استاد راشد في السابعة والنصف مساءً، لقاء شباب الأهلي وضيفه النصر، وهي قمة خارج التوقعات، ويحل الوصل ضيفاً ثقيلاً على حتا، في الرابعة و45 دقيقة عصراً، في المواجهة الثالثة بين الفريقين بالموسم الحالي بعد أن التقيا في مباراتي الذهاب والإياب في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويبحث الوحدة عن تصحيح مساره عندما يستضيف اتحاد كلباء في السابعة والنصف مساءً باستاد آل نهيان، ويستضيف استاد خالد بن محمد في الشارقة في الرابعة و45 دقيقة مباراة البطائح وضيفه عجمان، وتجمع المواجهة بين أصدقاء الأمس الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح، ومواطنه إيسايلا مدرب عجمان، واللذين سبق لهما اللعب معاً إلا أن المواجهة تعتبر الأولى بينهما في مشوارهما التدريبي.

رغم فارق النتائج بين «فرسان دبي» و«العميد» وفارق الترتيب الكبير بين الفريقين، بتصدر شباب الأهلي لجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما يحتل النصر المركز التاسع برصيد 6 نقاط، فإن الفريقين يدخلان المواجهة بحثاً عن الفوز بـ«ديربي دبي» لإسعاد جماهيرهما بعد خسارة كل منهما لمواجهته الأخيرة على ملعبه ووسط جمهوره في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ خسر شباب الأهلي من ضيفه الوصل 2 - 3، والنصر من ضيفه العين 0 - 2. headtopics.com

ويسعى النصر إلى تحدي التفوق التاريخي لشباب الأهلي، إذ لم يحقق «العميد» سوى فوز وحيد خلال 14 مباراة لعبها على ملعب استاد راشد في دوري المحترفين، وكان بنتيجة 2 - 1 في مايو 2022، أما باقي المباريات فتعادل النصر في 6 منها وخسر 7 مواجهات.

كما يتفوق «فرسان دبي» في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، بفوزه في 15 مباراة مقابل 4 انتصارات للنصر، وتعادلا في 9 مواجهات، وسجل خلالها شباب الأهلي 51 هدفاً، والنصر 38 هدفاً. headtopics.com

الوحدة يحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط في أسوأ بداية للفريق في دوري المحترفين، ويحتل كلباء المركز الثامن برصيد 7 نقاط. ويتطلع «النمور» إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، ويسعى مدرب الفريق الإيراني فرهاد مجيدي، لتحقيق الفوز الثالث توالياً في مختلف المسابقات، بعد تمكنه من تجاوز عقبة حتا في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين قبل التوقف، وتحقيق الانتصار على الشارقة حامل اللقب ضمن ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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