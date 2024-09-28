الجلطة الدماغية: عوامل الخطر وتقليلها

لكن الدكتورة آنا بيريوكوفا أخصائية أمراض القلب، ترى أن هناك عدة طرق يمكنها تقليل خطر الإصابة بها، ووفقا لها، فالجلطة الدماغية، هي اضطراب حاد في الدورة الدموية بالدماغ تؤدي إلى تلف في الدماغ. والجلطة الدماغية يمكن أن تكون إقفارية . أو نزفية .

ووفقا لها، من المهم جدا الحفاظ على نمط حياة نشط حتى في سن الشيخوخة، حيث ينصح بممارسة تمارين رياضية معتدلة لمدة 30 دقيقة، خمسة أيام في الأسبوع. كما أن المشي بسرعة معتدلة والسباحة يساعدان على الوقاية من الجلطة الدماغية.

جلطة دماغية خطر الإصابة الوقاية عوامل الخطر نمط الحياة

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