الجزائر تتصدر منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للسباحة بأبوظبي

وتقام منافسات البطولة بتنظيم الاتحاد العربي للسباحة، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للسباحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات المائية.وأحرزت الجزائر 6 ميداليات ملونة في انطلاقة المنافسات بواقع 5 ذهبيات وبرونزية، لتتصدر اليوم الأول، وجاءت لبنان ثانيا بـ7 ميداليات ملونة، بواقع ذهبية، و4 فضيات، وبرونزيتين، ثم تونس ثالثا بـ6 ميداليات، بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين.

وأكد أن التعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحادين العربي والإماراتي للسباحة، ونادي أبوظبي للألعاب المائية، ساهم في ظهور الحدث بما يتناسب مع أهميته ومكانته.وأكد عبد الله الوهيبي أن منافسات النسخة الحالية شهدت مشاركات أكبر من السباحين والسباحات، في ظل استعدادات الكثير منهم للمشاركة في بطولة العالم مطلع العام المقبل بالدوحة، وكذلك في اطار الاستعدادت لأولمبياد باريس 2024، الأمر الذي جعل اللجنة المنظمة تخصص النسخة الحالية لفئة "العموم".

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