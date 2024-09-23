الجراحة التجميلية: الحلم الذي قد ينتهي بالخيبة

ينظر كثيرون إلى الجراحة التجميلية وكأنها عصا سحرية لتغيير المظهر أو الشخصية، على الرغم من أن كثيراً من الدراسات الحديثة تؤكد أن الأغلبية العظمى ممن خضعوا لها ندموا على إجرائها.

وقال مراجعون لعيادات تجميل، ليلى عبداللطيف، ونورة حمد، والزهراء فتحي، وخالد إبراهيم محمد، إن العروض المغرية، والحديث عن نتائج تفوق التوقعات، يدفعان كثيرين إلى تصور أشياء غير حقيقية حول أنفسهم. وذكر أن كثيراً من المراجعين يفاجأون بأن النتائج لا تلبي توقعاتهم، فيتهمون الأطباء بالخداع، ويساومونهم، أو يهددونهم بالتشهير على «السوشيال ميديا».

بدوره، قال استشاري جراحة التجميل في دبي، الدكتور قاسم أهلي: إن «أساس الفكرة من جراحة التجميل هو تحسين الوضع الحالي إلى وضع أجمل وأحسن».

جراحة تجميل، نتائج، توقعات، خيبة أمل، دعاية

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