الجامعة القاسمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل مؤلفات حاكم الشارقة إلى كتب مسموعة بصوته

ومن شأن المؤلفات الصوتية، أن تتيح للجمهور الوصول إلى أعمال سموه بصوت يحاكي صوت سموه الخاص عبر منصة القاسمية بودكاست والموقع الإلكتروني للجامعة. وأكد مدير الجامعة القاسمية، الدكتور عواد الخلف، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اطلع على نماذج صوتية أعدتها الجامعة خلال زيارة سموه لجناح الجامعة القاسمية المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب والتي حظيت بموافقة كريمة من سموه.

وأشار إلى أن التسجيل والإخراج تم في الاستوديوهات الإذاعية لكلية الاتصال بالجامعة، حيث تتم رواية المؤلفات من خلال تجربة صوتية مقاربة للواقع عن طريق توليد صوت مطابق لقراءة النص بجودة كبيرة والتي يتم تحويلها لصوت سموه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن هذا المشروع من قبل الجامعة سيقتصر فقط على تحويل مؤلفات حاكم الشارقة إلى كتب صوتية مسموعة.

