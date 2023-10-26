الجامعة القاسمية تكرم طلبتها في مسابقة الإبداع الإعلامي

والإفريقية بمسابقة الإبداع الإعلامي بالقاهرة، وذلك في مكتبه ظهر أمس الأول في مقر الجامعة بمدينة الشارقة.

الفيلم الحائز المركز الأول جاء في موضوع «الاستدامة إشراقة مستقبلنا» وتناول البعد الاتصالي في البيئة المستدامة بإمارة الشارقة. وأوضح مدير الجامعة لدى لقائه الخريجين الفائزين، أن مشاريع التخرج يجب أن تستمر لتصبح مشاريع كبيرة تقتحم أسواق العمل، داعياً الطلبة إلى الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتوفرة بكلية الاتصال من حيث الأستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية.

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«الجامعة القاسمية» تكرم طلبتها الفائزين بمسابقة الإبداع الإعلامي بالقاهرةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

جامعة الإمارات تطلق برنامج إدارة الأعمال المطورأعلنت جامعة الإمارات إطلاق برنامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) المحدث في ربيع 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الجامعة اقرأ أكثر ⮕

موقعة نارية بين الوداد والترجي في السوبر الإفريقيجدد الوداد الرياضي المغربي فوزه على ضيفه انييمبا النيجيري 3-صفر في اياب ربع نهائي مسابقة دوري إفريقيا لكرة اقرأ أكثر ⮕

سلطان القاسمي يلتقي بالتشكيل الجديد لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقةالشارقة في 26 أكتوبر / وام / التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، التشكيل الجديد لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية، وذلك في مقر الجامعة. اقرأ أكثر ⮕

انطلاق تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم بأبوظبيانطلقت صباح الأربعاء، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، منافسات الجولة النهائية من مسابقة تحدي تكنولوجيا اقرأ أكثر ⮕

سلطان: للجامعة الأمريكية في الشارقة مكانة كبيرة لديالشارقة - الخليجالتقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الخميس، التشكيل الجديد لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية، وذلك في مقر الجامعة. اقرأ أكثر ⮕