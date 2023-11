الجابر: نقص التمويل أكبر عقبات مواجهة التغيّر المناخي

وأشاد بجهود المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية، ومناقشاتهم البنّاءة حول مجموعة القضايا المهمة والمطروحة، وسعيهم إلى تقارب وجهات النظر في عدد من المجالات الحاسمة. وثمّن جهود رؤساء الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الهادفة إلى وضع العناصر الأولية والأساسية للاستجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس التي يمكن اتخاذها أساساً للتفاوض.

وجدّد دعوته إلى تكثيف الجهود وتقديم التعهدات اللازمة للتمويل المناخي، الذي وصف نقصه بأنه من أكبر العقبات التي تعوق تحقيق التقدم في مواجهة تغير المناخ. وأشار إلى ضرورة إنشاء منظومة جديدة تعالج مشكلة عدم الإنصاف التي تواجه دول الجنوب العالمي، داعياً الأطراف إلى تطوير مؤسسات التمويل الدولية، والتركيز على وضع «آليات سوق عملية» لتقليل المخاطر، وجذب الاستثمار الخاص.

وأوضح أن التقدّم في معالجة الخسائر والأضرار، يصب في مصلحة الأفراد الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً ضرورة تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، وتحقيق تفاهم حول الموضوعات الثلاثة الأساسية في هذا المجال، وهي الترتيبات المؤسسية، والحوكمة، ومصادر التمويل.

وأوضح أن المناقشات تجاوزت بحث إمكانية تحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، إلى الحديث عن موعد إنجازه، وسبل وسرعة تنفيذه بطريقة لا تترك أحداً خلف الركب، مشيراً إلى ضرورة تمتع كل دولة بحرية تحديد مسارها الخاص بتحقيق الأهداف العالمية.

وجدد الإشارة إلى عدم تخصيص حصة منصفة خاصة بـ«التكيّف» من التمويل المناخي، وأن المفاوضات بشأنه ليست في مسارها الصحيح، مؤكداً أهمية تحديد وجهة يتوحد حولها الجميع، وهدف محدد وواضح لموضوع التكيف، مثل هدف 1.5 درجة مئوية بالنسبة للتخفيف. ودعا الأطراف إلى تنفيذ توصيات الاجتماعات الوزارية التمهيدية، بتقسيم هذا الهدف إلى محاور يسهل تنفيذها ومتابعتها، وتقديم حلول ملموسة وفعّالة في هذا الشأن خلال «COP28».

