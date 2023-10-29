الجابر: سلامة البشر وكوكب الأرض في صميم منظومتنا

، تكثف جهودها وتتعاون مع المعنيين لضمان توفير التمويل المناخي بشكل ميسّر، وبكلفة معقولة للجميع، خاصة الدول النامية، لوضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال «الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية»، الذي انعقد ضمن «الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر COP28»، وشاركت في استضافته المملكة المتحدة، وفانواتو، ومالاوي. وكان أول اجتماع وزاري للمناخ والتنمية عُقِد عام 2021 في غلاسكو في المملكة المتحدة، خلال مؤتمر«COP26»، بهدف توحيد الجهود الهادفة لدعم الدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ.

وقال إن «سلامة البشر وكوكب الأرض في صميم منظومة العمل المناخي ل COP28 التي تركز على حماية الأفراد وتحسين الحياة وسبل العيش». وأكد ضرورة الاستماع إلى أصوات الدول الناشئة والنامية، لضمان انتقال عادل إلى النمو الاقتصادي المنخفض الانبعاثات والمرن مناخياً، ويحتوي الجميع. headtopics.com

وأشار إلى أن زيادة تمويل «التكيّف» تعد جانباً أساسياً من جهود تطوير التمويل المناخي، وتوفير التمويل بشكل ميسّر. وقال الدكتور سلطان الجابر: إن رئاسة المؤتمر تعمل على تحسين أوضاع هذه الدول، عبر إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة.

وألقى كلمة أخرى في ختام الاجتماع، أشاد فيها بالدول والمؤسسات المرشحة للمشاركة في قيادة تنفيذ رؤية وإجراءات تمويل التكيف. وشاركت دولة الإمارات مع المملكة المتحدة ومالاوي وفانواتو في رئاسة الاجتماع الوزاري للمناخ والتنمية لهذا العام، الذي عُقد خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف في أبوظبي. headtopics.com

وشدد غراهام ستيوارت، وزير الدولة في وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة، على الحاجة إلى دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغيّر المناخ. فيما قال رالف ريجينفانو، وزير التكيف مع تغيّر المناخ والطاقة والبيئة والأرصاد الجوية والأخطار الجيولوجية وإدارة الكوارث في فانواتو «خلال اجتماعنا يواجه شعب فانواتو مشاهد الدمار الناجمة عن إعصار لولا الذي ضرب البلاد قبل أيام، فالتأثيرات المناخية السلبية تتزايد يومياً في جزر المحيط الهادي، ولا تزال أزمة تغيّر المناخ تُسبب أضراراً مستمرة».

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خلال الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية .. رئيس COP28 يدعو إلى تعزيز تمويل التكيف لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.سلطان الجابر: - تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، رئاسة COP28 تكثف جهودها لضمان توفير التمويل المناخي بشكل ميسر وبتكلفة معقولة للجميع لبناء مستقبل داعم للمناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة، خاصةً في الدول النامية. - سلامة البشر وكوكب الأرض في صميم منظومة عملنا المناخي التي تركز على حماية الأفراد وتحسين الحياة وسبل العيش. اقرأ أكثر ⮕

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