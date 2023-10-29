الثلاثاء.. بدء مرحلة تسجيل المرشحين لانتخابات «استشاري الشارقة»

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن بدء المرحلة الثانية من الانتخابات لتسجيل المرشحين، وفتح باب الترشح حضورياً حصراً في مراكز التسجيل المعتمدة، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر الجاري ولغاية 2 نوفمبر المقبل 2023.

وبينت اللجنة أنه يحق لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس على أن يكون المرشح من ضمن الهيئة الانتخابية التي ينتمي إليها ولا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية بأن يكون ميلاد المرشح 05/12/1998 وما دون ذلك وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.

وتبلغ رسوم تسجيل المرشحين 3000 درهم، وفي حال وجود وكيل عن مرشح يجب على الوكيل إحضار وكالة قانونية خاصة معتمدة من كاتب العدل على أن يتم (تضمين بند خاص بشأن متابعة التسجيل لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في الوكالة الخاصة)، وإحضار صورة من هوية المرشح وصورة شخصية ذات خلفية بيضاء. headtopics.com

ويشترط بفئة السلطة القضائية تقديم ما يثبت استقالة المرشح من وظيفته، فيما يجب الحصول على موافقة جهة العمل لموظفي الحكومة الاتحادية والوظائف العامة في غير حكومة الشارقة والقطاع الخاص لمنح المرشح الإجازة من تاريخ 13/11/2023 حتى 07/12/2023.

ويجب على العسكريين المحليين والاتحاديين التابعين للقيادة العامة لشرطة الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة الشارقة، الاستقالة في حال فوزهم في الانتخابات. واستثنت اللجنة فئة العمل الحر من أية متطلبات، فيما يشترط على فئة أعضاء المجلس الاستشاري القائم لإماره الشارقة تقديم شهادة التوقف عن مهام عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ويعتبر العضو متوقفًا عن أداء مهام عضويته في المجلس منذ تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية. headtopics.com

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