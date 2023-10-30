الثالثة من نوعها في العالم.. فلل فاخرة تحمل اسم كارل لاغرفيلد في دبي

أعلنت شركة «ترف»، المختصة بالتطوير العقاري والتابعة لمجموعة ياس القابضة والتي تأسست مطلع عام 2023، عن توقيع اتفاقية شراكة مع دار الأزياء العالمية «كارل لاغرفيلد»، وذلك في مجال تصميم فلل فاخرة ضمن أحد مشاريع ترف في إمارة دبي.

وبموجب الاتفاقية سيكون مشروع الفلل السكنية الفاخرة، المقرر إطلاقه خلال الأشهر القادمة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم الذي يحمل اسم علامة «كارل لاغرفيلد»، بعد إسبانيا وماليزيا.

يعد كارل لاغرفيلد من المواهب الإبداعية البارزة ذات الإنجازات الرائدة في عالم الموضة من خلال تصاميمه المبتكرة والأنيقة، على رأسها العلامة التجارية الخاصة به، وإسهاماته في دور الأزياء العالمية التي عمل معها، مثل شانيل، وفيندي. كما تميز لاغرفيلد بشغفه بالهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. وسيعكس مشروع الفلل السكنية رؤيته القائمة على الربط بين الحاضر والمستقبل. headtopics.com

وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: «ستسهم هذه الشراكة في تعزيز جهود ترف الرامية إلى تقديم مشاريع سكنية ذات بصمة متفردة تعزز من تنافسيتها في القطاع العقاري في الإمارات، وهو ما ينسجم مع التزامنا بتقديم مشاريع عقارية استثنائية ذات جودة عالية تلبي مختلف الأذواق والمتطلبات».

ومن جانبه قال بيير باولو ريغي الرئيس التنفيذي لعلامة كارل لاغرفيلد: «لا تقتصر شراكتنا مع ترف على المساهمة في تقديم مشروع فلل سكنية فقط، فنحن نتطلع من خلال هذه الشراكة بين ترف وفريق كارل لاغرفيلد إلى وضع معايير جديدة استثنائية تعكس رؤية علامتنا التجارية لأساليب الحياة الفاخرة والمعاصرة في دبي، وذلك عبر المزج بين فنون التصاميم والعقارات لتقديم تجارب سكنية لا مثيل لها». headtopics.com

ويشار إلى أن المشاريع السكنية التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية، شهدت مؤخراً ارتفاعاً في الطلب نتيجة زيادة عدد أصحاب الثروات العالية، وذلك بحسب التقرير الصادر عن شركة الاستشارات العقارية «جونز لانغ لاسال»، الأمر الذي يعكس ضرورة تطوير مشاريع بتوقيع العلامات التجارية الفاخرة لتلبية الطلب المتنامي.

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