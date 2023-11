التقييم والتحكيم لدورة «التنوع» – ماوريتسيو تينتاريللي «4

تابع المصورون والمهتمون خلال الفترة الماضية، انتهاء أعمال التحكيم للدورة الثانية عشرة لجائزة «التنوع»، والتي طرحت تحت مظلتها 4 محاور بجانب المحور الرئيسي، وهي المحور العام بشقيه (الملون والأبيض والأسود) والبورتفوليو «ملف مصور»، بجانب محور «الفن الرقمي». وبالطبع كان تركيز الاهتمام الرئيسي على مراحل التحكيم الأربع، وأعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة الذين سنلقي عليهم الضوء في هذه الأجزاء.

المصور الإيطالي ماوريتسيو تينتاريللي، كان صاحب شغفٍ عميق بالتصوير الفوتوغرافي منذ صغره، وقد قادته رحلته في عالم التصوير الفوتوغرافي إلى التعاون مع العديد من استوديوهات التصوير الفوتوغرافي، حيث صقل مهاراته واكتسب تقنيات ومهارات مهمة. وفي عام 2010، بدأ فصلاً جديداً بالانضمام لفريق التحرير في مسابقة أويسس العالمية لتصوير الحياة البرية. كان له تأثير كبير منذ البداية من خلال كتابة العديد من المقالات التي تركز على القضايا البيئية وجماليات العالم.

حالياً هو ليس فقط شريكاً رئيسياً في تطور المسابقة فحسب، بل يشغل أيضاً منصباً مرموقاً، فهو الأمين العام لمسابقة أويسس العالمية لتصوير الحياة البرية. وقد قادته خبرته في التصوير الفوتوغرافي ليصبح عضواً معروفاً وفاعلاً في العديد من لجان تحكيم مسابقات التصوير الفوتوغرافي الوطنية والدولية.جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي headtopics.com

322 مليون درهم إجمالي التقييم العقاري بعجمان في سبتمبر

