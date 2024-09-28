التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم برئيس وزراء أوزبكستان

التقى سمو ال شيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان ، عبدالله أريبوف، ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية أوزبكستان التي اختتمها أمس.

ورحّب عبدالله أريبوف بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، ومنوّهاً بما وصلت إليه من تميز في ظل حرص قيادة البلدين على الدفع بها قُدماً نحو تعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، وضمن شتى القطاعات الحيوية. وقد أكد سمو ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهمية تنمية الشراكة القائمة بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، بما يواكب التطوير السريع والقوي للعلاقات الاستراتيجية، والروابط المتينة التي تجمع البلدين، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويلبي التطلعات التنموية للشعبين الصديقين، ويدعم طموحاتهما نحو المستقبل.

كما أكد سموه أن جمهورية أوزبكستان تُعد شريكاً رئيساً لدولة الإمارات على مستوى منطقة آسيا الوسطى، وحرص دولة الإمارات على مواصلة العمل عن كثب لتنمية التعاون في مختلف القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للمستقبل.

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