التنمّر يهدد الطلبة.. و«الإمارات للتعليم» تصنّفه سلوكاً خطراً

شكا أولياء أمور من تنامي سلوكيات التنمر بالمدارس الحكومية والخاصة، داعين الإدارات المدرسية إلى تفعيل لائحة السلوك المعتمدة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بشأن تلك الظاهرة، خصوصاً أن الدولة تنبهت مبكراً للتنمر، وعمدت من خلال العمل المؤسسي على تطويقه.

وطالبوا بتدريب التربويين، وتبصيرهم بأهمية عدم تجاهل حالات التنمر، محذرين من تحول بعض المتنمرين وجنوحهم نحو العنف، في ظل تراجع بعض إدارات المدارس عن القيام بدورها. كما تضمنت اللائحة تحويل الطالب لجهة تقويم السلوك لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، فضلاً عن استدعاء ولي الأمر، وتوقيعه على القرار، ومتابعة واستلام تقارير تطور حالة الطالب من قبل الجهة المختصة.

و شكت ولية أمر طالبة بالصف الرابع من تعرض ابنتها بصورة شبه يومية إلى التنمر، وتحديداً اللفظي، دون أن تتخذ إدارة المدرسة أي إجراء فاعل وحاسم، وعللت»الاخيرة» ذلك بأنه «تصرفات أطفال». وأردف بأن ابنه أعلن عدم رغبته في الذهاب للمدرسة، بعدما أصيب بحالة من الاكتئاب والعزلة، مؤكداً أنه يخضع حالياً للعلاج النفسي للتعافي من حالات التنمر التي تعرض لها أكثر من مرة.الخبير التربوي يوسف الحوسني، وصف التنمر بشقيه المحسوس والإلكتروني بـ «آفة المجتمع»، التي ينبغي التكاتف المجتمعي لاجتثاثها، تحديداً في المؤسسات التعليمية، نتيجة لسرعة انتشاره بين صفوف الطلبة، وعبر وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة. headtopics.com

وتابعت: يمكن تحقيق ذلك عن طريق توفير المعلومات والأدوات اللازمة للأشخاص، للتعرف إلى علامات التنمر، والتصرف في المواقف المختلفة، والتحدث مع الأشخاص المتعرضين للتنمر، وتقديم الدعم النفسي والإرشادات اللازمة لهم، إضافة إلى تشجيعهم على الإبلاغ عن حالات التنمر، والتحدث إلى المسؤولين المختصين للحصول على المساعدة اللازمة.

وتطرقت إلى تعاملها مع طفل كان يتعرض للتنمر، ويعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية، وكان يتفادى الذهاب إلى المدرسة، تم التجاوب مع الحالة بشكل فوري، وتقديم الدعم النفسي للطفل وأسرته، وتوفير المعلومات والأدوات اللازمة للتعامل مع حالته، وتحفيزه على التحدث عن مشاكله، والإبلاغ عن حالات التنمر، وبعد فترة قصيرة، تحسن الطفل، وتمكن من التعامل مع المواقف المختلفة بشكل أفضل، وعاد إلى المدرسة واكتسب الثقة بنفسه. headtopics.com

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