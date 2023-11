التوقيع الإلكتروني دليل للإثبات

أفرزت الثورة المعلوماتية تطورات في استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت والأجهزة الذكية، وترتب على ذلك نقلة كبيرة في التعاملات والتجارة، منها التوقيع الإلكتروني الذي يُستخدم في العقود الإلكترونية المبرمة عبر شبكة الإنترنت، إذ أصبحت معظم التعاملات المالية والتجارية تتم بواسطة الكتابة الإلكترونية، وقد نتج عن هذا التطور، إحداث تغيير في العديد من المفاهيم القانونية، كمفهوم الكتابة والمحرر والتوقيع، إذ أوجدت هذه التقنية أشكالاً جديدة للكتابة والمحرر والتوقيع، تتميز جميعها بالطابع الإلكتروني.

لقد دأب الكثيرون على استعمال مصطلح التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE، ليصف مصطلح التوقيع الرقمي DIGITAL SIGNATURE، علماً بأن المصطلحين لا يؤديان نفس المعنى، ففي حين يشير التوقيع الإلكتروني إلى جميع الوسائل والأساليب الممكنة لإنتاج المُوَقِع لتوقيعه بصورة إلكترونية، قاصداً توثيق السند الموقع، وقاصداً الالتزام بمضمون السند الموقع، نجد أن التوقيع الرقمي هو ليس إلا وسيلة واحدة من وسائل التوقيع بصورة إلكترونية، فالتوقيع الإلكتروني هو مصطلح أشمل وأوسع.

وفي ظل ضمانات معينة، يُمكن للتوقيع الإلكتروني أن يقوم بنفس الدور الذي يؤديه التوقيع العادي، ففي الحقيقة، يستطيع التوقيع العادي تأدية مجموعة من الوظائف حسب طبيعة المستند الحامل للتوقيع، لأن التوقيع في هذه الحالة، من الممكن أن يكون دليلاً عند نشوب نزاع مستقبلي بين طرفيه، إضافة إلى أنه أداة للتعبير عن إرادة الشخص في قبوله الالتزام بمضمون العقد، ووسيلة لتوثيق العقد وتأمينه من التعديل، كما أنه يُميز شخصية صاحبه، ويحدد هويته، ومع ذلك، فإن التوقيع الإلكتروني يتفوق على التوقيع العادي في بعض المجالات،... headtopics.com

وقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 46) لسنة 2021، بشان المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في المادة (8)، على أنه: 1- إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة وجود توقيع أو ختم على مستند أو سجل أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم توقيع مستند أو سجل أو ختمه، فيُعد هذا الشرط متوافراً في الحالات الآتية:

أ‌- استخدام وسيلة تعريف لهوية الشخص، والإشارة إلى قصد ذلك الشخص بالنسبة للمعلومات التي يتضمنها المستند الإلكتروني. ب‌- إذا حققت الوسيلة المستخدمة أحد الشرطين الآتيين الأول، أن تكون معتمدة للغرض الذي تم إنشاء أو إرسال المستند الإلكتروني له، والثاني أن تستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من البند 1 من هذه المادة، سواء بذاتها أو مع أي إثبات آخر. headtopics.com

