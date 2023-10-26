التعاون يسقط في فخ التعادل مع الخليج ويفرط في تضييق الخناق على الهلال المتصدر بالدوري السعودي

سقط التعاون في فحّ التعادل أمام مضيفه الخليج 1-1 الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مفرطاً بتضييق الخناق على الهلال المتصدّر، في افتتاح منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدّم الخليج بهدف الأرجنتيني ليساندرو لوبيس (35)، قبل أن يدرك التعاون التعادل بهدف البرازيلي جواو بيدرو (37). وبهذا التعادل، بقي التعاون ثانياً مع 24 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر الذي يلعب الجمعة، كما بات مركزه مهدداً أمام النصر والأهلي.وافتتح الخليج التسجيل عندما ارتقى لوبيس لكرة ركنية وحولها برأسه إلى يمين الحارس البرازيلي مايلسون وأسكنها الشباك (35).

لكن ردّ التعاون لم يتأخر سوى دقيقة واحدة عندما تابع بيدرو كرة من ركنية أيضاً ووضعها إلى يسار الحارس مروان الحيدري (37).وبهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف الأخدود عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر. headtopics.com

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