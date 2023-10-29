الترجي التونسي يندد بـ'اعتداءات عنيفة' طالت جماهيره بالدار البيضاء

ندد نادي الترجي التونسي اليوم الأحد بـ "اعتداءات عنيفة" طالت جماهيره في مدينة الدار البيضاء قبل ساعات من المباراة المرتقبة أمام الوداد المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم في أول مواجهة بينهما منذ تتويج الترجي بدوري أبطال أفريقيا في نسخة عام 2019 التي شهدت انسحاب الوداد من المباراة النهائية على ملعب رادس بتونس، احتجاجا على غياب نظام حكم الفيديو المساعد (فار) بعد إلغاء هدف له في شباك الترجي بداعي التسلل.

وذكر الترجي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد "يستنكر الترجي الرياضي التونسي الأحداث الخطيرة التي جدت ليلة أمس بمدينة الدار البيضاء حيث كانت جماهيرنا عرضة لاعتداءات عنيفة مباشرة بعد خروجهم من مطار محمد الخامس ويعبر بهذه المناسبة عن مساندته المطلقة لهم والوقوف إلى جانبهم." headtopics.com

وأضاف "إن ما حصل خطير جدا وسابقة فريدة من نوعها لجماهير تعودت على التحول بأعداد كبيرة مع الفريق في كل المقابلات خارج تونس." وطالبت إدارة الترجي في خطاب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والمشرفين على المسابقة "باتخاذ التدابير اللازمة لحماية جماهيره عند التحول إلى الملعب وأثناء المقابلة وتأمين خروجهم من الملعب وإلى حين مغادرة التراب المغربي في اتجاه تونس".

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