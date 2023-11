التزام تاريخي مع فلسطين

تصدير الوهم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لم يجلب سوى الكوارث والأزمات، فما يحتاجه الشعب الفلسطيني اليوم، هو الصدق في المواقف والأفعال، وهو نهج إماراتي ثابت منذ عقود، رغم محاولة بعض الأطراف الإساءة إلى موقف الإمارات الذي ترجمته أخيراً أكثر من مرة بإدانة القصف الإسرائيلي العبثي للمدنيين، والتحذير من تداعيات ذلك على استقرار المنطقة، وانشغلت دبلوماسيتها عبر مسارين عربي ودولي، سواء في الأمم المتحدة أو عبر علاقاتها الثنائية، في البحث عن مخرج للأزمة الحالية، وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وحماية...

في تعليقه على تطوّرات حرب غزة وتداعياتها، أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنور قرقاش، الالتزام التاريخي والإنساني للإمارات نحو الشعب الفلسطيني، وهو قول لا مبالغة ولا مزايدة فيه، لأن أفعال الإمارات تنسجم مع نهجها ومبادئها، وهي التي لم تدخر جهداً ولاتزال تنشط في إنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، استناداً لقناعة عميقة عبّر عنها قرقاش بـ«أن العنف يولد العنف، وتوجهنا يقدس الحياة والسلام للمنطقة وشعوبها».

والأزمة الحالية رغم كل ويلاتها، إلا أن فيها فرصة ثمينة لإنعاش فرص السلام، وفتح مسار سياسي جدي، يفضي إلى حل يرضي الأطراف كافة، وفق جدول زمني بضمانات دولية، فمهما كانت نتائج المعركة الحالية فإن إعادة التخدير للقضية الفلسطينية سيفجر جولات جديدة من المعارك، والمنطقة في أمس الحاجة إلى الاستقرار والتنمية، فقد شبعت من الحروب والأزمات، وهذا ما تؤمن به الإمارات، ولن تحيد عنه، ولا تلتفت إلى الذين يعارضون هذا التوجه، لأنها تعلم أن الشعارات التي يروجون لها، هم أبعد الناس عنها.

لن نخدع الشعب الفلسطيني بالشعارات، ولن نتخذ مواقف عاطفية ومتسرعة، بل نصدقهم القول والعمل، بالدعم الإنساني والتضامن القوي الذي لا يقبل التأويل، مع قضيتهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ذلك ما تؤمن به الإمارات، وتعمل له منذ عقود، أمّا اللحظة الحالية فأولوية الإمارات وقف إطلاق النار لحقن الدماء وحماية الأبرياء، ووقف دوامة العنف والقصف العبثي، فهذا مطلب كل فلسطيني اليوم الذي سيدرك بعد أن تصمت أصوات المدافع من خذله ومن سانده وأسهم في وقف المأساة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: قرقاش: تضامن الإمارات مع الشعب الفلسطيني التزام تاريخي وإنسانيأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الثلاثاء، أن التعاطف والتضامن الذي نشهده

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: أنور قرقاش: التزام الإمارات مع الشعب الفلسطيني تاريخيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: رئيسة وزراء صربيا تستعرض مع وفد إماراتي تطورات التعاون في التحديث الحكومي- ضمن زيارة شهدت عقد اجتماعات مع مسؤولين والمشاركة في منتدى مستقبل التكنولوجيا الحيوية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: كرسي لـ«اليونيسكو» في جامعة القاهرة لحماية التراثوقعت جامعة القاهرة اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، لإنشاء أول كرسي للمنظمة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جامعة الشارقة تحتفل بـ «يوم الإمارات تبرمج 2023»تزامناً مع فعاليات: «يوم الإمارات تبرمج 2023» نظمت كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة بالتعاون

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات والأردن.. عقود من العلاقات الاستثنائية والعمل المشتركترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕