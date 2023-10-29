البيت الأبيض: على إسرائيل أن تميز بين مقاتلي حماس والمدنيين

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تعتقد أنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ كل الوسائل الممكنة للتمييز بين المدنيين الفلسطينيين ومسلحي حركة حماس في عمليتها العسكرية في غزة.

ودعا سوليفان، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن)، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "كبح جماح" عنف المستوطنين اليهود المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.

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