البيت الأبيض: بايدن وعاهل الأردن بحثا زيادة المساعدات للمدنيين في غزة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله ناقشا يوم الثلاثاء التزامهما المشترك بزيادة المساعدات للمدنيين في قطاع غزة خلال الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس).وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعاتتوقيف روسيين في نيويورك بتهمة شحن مكوّنات أسلحة

