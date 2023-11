البيت الأبيض يعمل على وضع استراتيجية جديدة لمحاربة الإسلاموفوبيا

وقد كان إطلاق جهد خاص بمكافحة الإسلاموفوبيا متوقعا منذ أشهر. وأصدرت الإدارة في مايو أيار استراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية وتطرقت أيضا إلى مكافحة الكراهية ضد المسلمين، لكن الجهود اكتسبت زخما في الآونة الأخيرة.يقول البيت الأبيض إن الاستراتيجية، وهي جهد مشترك بقيادة مجلس السياسة الداخلية ومجلس الأمن القومي، ستسعى إلى وضع خطة مع أصحاب المصلحة لحماية المسلمين، وكذلك من يُعتقد أنهم مسلمون بسبب عرقهم والبلد الذي ولدوا به ونسبهم، من التمييز أو التعرض للكراهية والتعصب والعنف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن "إعلان اليوم هو أحدث خطوة... لتأسيس مجموعة مشتركة بين الأجهزة لزيادة وتنسيق جهود الحكومة الأمريكية بشكل أفضل لمكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وصور التحيز والتمييز التي ترتبط بهما داخل الولايات المتحدة".

وقال 40 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات 2024، بزيادة خمس نقاط مئوية عن عام 2020. وهذا الاستطلاع هو أحدث دليل على أن حملة بايدن للفوز بولاية ثانية تفقد بسرعة تأييد المسلمين والعرب الأمريكيين بسبب دعمه القوي لإسرائيل.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: بايدن يسعى إلى محادثات بناءة مع شي الشهر المقبلأعلن البيت الأبيض الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: رئيس لجنة الإشراف على البيت الأبيض يتهم بايدن بتلقي «أموال مُبيضة» من الصينموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: البيت الأبيض: لا نعتقد أن «حماس» ستحكم غزة في المستقبلقال البيت الأبيض، الأربعاء: إن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن حركة حماس الفلسطينية يمكنها المشاركة في حكم قطاع غزة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: البيت الأبيض: بايدن وعاهل الأردن بحثا زيادة المساعدات للمدنيين في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: بحضور أحمد بن محمد ..سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تُطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم لتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة- أحمد بن سعيد: الصندوق خطوة استراتيجية واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم الاقتصاد الرقمي بدبي.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: اليابان تفرض عقوبات على أعضاء من حماس «بينهم ميت»ذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية الثلاثاء، أن طوكيو فرضت مجموعة جديدة من العقوبات على أفراد وشركة مرتبطين بحركة حماس في غزة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕