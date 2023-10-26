البيئة والذكاء الاصطناعي | صحيفة الخليج

ويوضح الباحثون أن جيلاً كاملاً من الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أكثر قوة ومرونة ومسؤولية اجتماعية من خلال استغلال علم البيئة والتأثير العكسي.

ويشير العلماء إلى وجود تآزر بين الذكاء الاصطناعي والبيئة يمكن أن يعزز ويساعد في حل التحديات العالمية المعقدة، مثل تفشي الأمراض، وفقدان التنوع البيولوجي، وتأثيرات تغير المناخ. وأوضح الباحثون من جامعة كولومبيا ومعهد كاري لدراسات النظام البيئي الأمريكيين، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون جيداً بشكل صادم في مهام معينة، لكنه لا يزال بعيداً عن أن يكون مفيداً في مهام أخرى وربما يسبب مشاكل.

ويستخدم علماء البيئة الذكاء الاصطناعي للبحث عن أنماط في مجموعات كبيرة من البيانات لتقديم تنبؤات أكثر دقة، مثل ما إذا كانت الفيروسات الجديدة قادرة على إصابة البشر، وأي الحيوانات من المرجح أن تؤوي تلك الفيروسات.وتشير الدراسة الجديدة إلى أن هناك العديد من الاحتمالات الجيدة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في البيئة، كما هو الحال في تجميع البيانات الضخمة والعثور على الروابط المفقودة في الأنظمة البيئية المعقدة. headtopics.com

وفي المقابل إن أنظمة الذكاء الاصطناعي هشة للغاية، ولها عواقب مدمرة محتملة، مثل التشخيص الخاطئ للسرطان أو التسبب في حوادث السيارات. ويرى المؤلفون أن المرونة المذهلة للأنظمة البيئية يمكن أن تلهم بنيات الذكاء الاصطناعي «هو قدرة الكمبيوتر على تقليد السلوك البشري الذكي» الأكثر قوة وقدرة على التكيف، على وجه الخصوص، إن المعرفة البيئية يمكن أن تساعد في حل مشكلة انهيار الوضع في الشبكات العصبية الاصطناعية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي غالباً ما تدعم التعرف إلى الكلام، ورؤية الكمبيوتر.

ويشتمل الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة، المستوحى من الأنظمة البيئية، على حلقات ردود الفعل، وأطر صنع القرار. ويمكن أن تسهم ترقيات لتطوير الذكاء الاصطناعي في توفير ذكاء عام أكبر لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تمكن من التفكير بما يتجاوز البيانات المحددة التي تم تدريب الخوارزميات عليها. headtopics.com

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