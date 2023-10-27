البطائح وعجمان يقتنعان بتعادل الشوط الأول الإيجابي

تعادل البطائح مع ضيفه عجمان 1-1 بإستاد خالد بن محمد في الشارقة في انطلاقة الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة متوسطة، جاء الهدفان في الشوط الأول ليصل البطائح للنقطة الثامنة وعجمان للنقطة الثالثة مواصلاً صيامه عن تحقيق أي فوز حتى الآن.

بدأت المباراة مفتوحة وكانت هجمات البطائح هي الأخطر خاصة عن طريق أناتول يقابله وليد أزارو في عجمان ونجح حارسا الفريقين علي الحوسني "عجمان" وإبراهيم عيسى "البطائح" في الزود عن المرميين ببراعة، قبل أن ينجح سيكو بابا في تسجيل هدف التقدم للبطائح "ق 28" بعد فاصل من المراوغة وسدد في المرمى وأكملها بالخطأ في مرماه عبد الرحمن راكان، وساهم الهدف في زيادة فعالية هجوم عجمان الذي استشعر خطورة الموقف ونجح وليد ازارو في تعديل النتيجة "ق 45" من خطأ المدافع عبد الله عبد...

خطفها أزارو قبل الحارس وسدد في المرمى، وكاد هيكل الشيخاوي أن يسجل هدف التقدم في الوقت البديل من تسديدة داخل الصندوق تدخل فيها دفاع البطائح قبل وصولها للمرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، وبادر عجمان بالهجوم مع انطلاقة الشوط الثاني واقترب من تسجيل الهدف الثاني عبر وليد أزارو الذي وصلت تسديدته للمرمى ولكن زميله برستيج صاحب التمريرة كان في موضع تسلل لم يتردد الحكم سهيل عبد الله في احتساب التسلل "ق 48"، واستمر تبادل الهجمات للفريقين مع أفضلية نسبية لعجمان في الاستحواذ على الكرة حتى... headtopics.com

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