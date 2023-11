البرازيل تنشر جنوداً في المطارات والموانئ لمواجهة الأنشطة الإجرامية وتهريب المخدرات

ووقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مرسوما "أطلق عملية متكاملة لمكافحة الجريمة المنظمة" ، حسبما أعلن على منصة إكس، تويتر سابقا. وسيتم تعزيز الشرطة الاتحادية من قبل الجيش في العديد من المطارات والموانئ في مدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو الشرقيتين متراميتي الأطراف، وفقا للمرسوم. وسيتم نشر ما مجموعه 3700 من أفراد الجيش والقوات الجوية والبحرية.وفي الأسبوع الماضي أضرمت النار في 35 حافلة على الأقل في غرب ريو بعد مقتل عضو بارز في أكبر ميليشيا في المدينة على أيدي الشرطة.

وتقول الشرطة إن الرجل الذي قتل هو ابن شقيق زعيم الميليشيا لويس أنطونيو دا سيلفا براجا المعروف باسم زينهو. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تفترض أن الحافلات أحرقت في عمل انتقامي، وتعهد الحاكم المحلي بمطاردة ثلاثة من رؤساء عصابات الجريمة بسبب ما وصفه بأنه عمل إرهابي.

وفي حين أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حرق الحافلات في ريو، تقول نقابة مشغلي الحافلات في المدينة إنه لم يحدث من قبل أن أضرمت النيران في هذا العدد الكبير في يوم واحد في المدينة.وكثير من ضباط الشرطة السابقين، بل والنشطين، هم أعضاء في الميليشيات ومتورطون في الإتجار بالمخدرات والابتزاز مقابل الحماية.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: تفكيك شبكتين لتجارة المخدرات بالعراقأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الثلاثاء، تفكيك شبكتين خطِرتين لتجارة المخدرات في محافظتي ذي قار والمثنى.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أزمة جديدة تثير غضب البرازيليين من نيمار بعد إصابتهعبر عدد من مشجعي كرة القدم في البرازيل عن غضبهم تجاه نيمار جونيور، مهاجم منتخب بلادهم ونادي الهلال

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «سوق المحتوى الرمضاني» يختتم دورته الثانيةاختتمت فعاليات الدورة الثانية من «سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني»، بعد يومين من الأنشطة الافتراضية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ضبط 113 قطعة أثرية قبل تهريبها خارج مصرقالت وزارة السياحة والآثار المصرية، إن الإدارة المركزية للمنافذ والموانئ الأثرية ضبطت 113 قطعة أثرية قبل تهريبها خارج مصر.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: محاكمة 3 متهمين بسرقة وتهريب مركبات مستأجرةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بعد «أحداث داغستان».. بوتين يبحث «مواجهة التدخلات الخارجية»قال المتحدث باسم الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين، ناقشوا، الاثنين، تعزيز الإجراءات لمواجهة التدخل الخارجي في أعقاب أعمال شغب...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕