البريطاني سكيفينتين لاعب الباراجوجيتسو :الإمارات منحتني مشاعر 'اللاعب المحترف'

ويعيش كول سكيفينتين على الساحل الجنوبي في المملكة المتحدة بعدما ترك وظيفته إثر حادث "دراجة نارية" فقد على إثره ساقه، لكن لم تؤثر هذه الحادثة على تصميمه وإرادته بالعمل على إظهار أفضل ما يملك، والتعبير عن تطلعاته في أن يكون صاحب بصمة في هذه الحياة.

WAMNEWS: حمد البلوشي بطل الباراجوجيتسو: طموحي المنافسة على اللقب الآسيويأبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / عبر حمد عيسى البلوشي لاعب نادي الوحدة للجوجيتسو ضمن فئة أصحاب الهمم عن تطلعه لتمثيل دولة الإمارات في آسيوية الباراجوجيتسو 2025 وإهداء اللقب إلى وطنه الغالي لتأكيد ريادته العالمية في هذه اللعبة التي منحته فرصة إظهار قدراته والتعبير عن طموحاته.

ALKHALEEJ: منتخب الشراع يتطلع لإنجاز جديد في «آسيوية الأوبتمست»أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث قائمة منتخب الإمارات الوطني، استعداداً لخوض غمار منافسات البطولة الآسيوية

ALKHALEEJ: دليل لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البرمجةأطلق البرنامج الوطني للمبرمجين ضمن مبادرات يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج 2023» دليل البرمجة

ALKHALEEJ: «ملك الكرة الذهبية» يريد الاستمتاع باللعب مع الأرجنتينفاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة ليمدد رقمه القياسي بعد تفوقه على النرويجي إرلينج هالاند أفضل لاعب في أوروبا والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي...

ALBAYANNEWS: السعودي الدوسري لاعب الهلال يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسياموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

ALKHALEEJ: سطو ثالث على منزل سمولنج في روما | صحيفة الخليجتعرض منزل المدافع الإنجليزي كريس سمولنج، لاعب روما الإيطالي للسطو للمرة الثالثة في ضواحي العاصمة الإيطالية...

