البحرين تعلن استشهاد أحد جنودها متأثراً بجروحه إثر الهجوم الحوثي

أعلنت البحرين، الجمعة، استشهاد أحد جنودها، الأربعاء، متأثراً بجروحه التي أصيب بها في الهجوم الحوثي في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ونعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الرائد محمد سالم محمد عنبر؛ حيث كان من الذين يتلقون العلاج في أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية، والذي استشهد يوم الأربعاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 متأثراً بجروحه الناجمة عن الهجوم الحوثي الذي تم يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر/ أيلول 2023؛ حيث كان ضمن قوة الواجب البحرينية المرابطة في الحد الجنوبي للسعودية، مع قوات التحالف العربي، لدعم الشرعية المشاركة في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» في اليمن.

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