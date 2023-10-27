البشر يتسابقون نحو الانقراض.. و«التكنولوجيا» لن تنقذ العالم

خالد بن زايد خلال حضوره محاضرة «حلول مستوحاة من الطبيعة لمستقبل مستدام».

ودعا باولين، في محاضرة بعنوان «حلول مستوحاة من الطبيعة لمستقبل مستدام» ألقاها أول من أمس، في مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بحضور سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، البشرية إلى ضرورة العودة لبعض أفكار وإبداعات العصور القديمة، والتي كانت تُستمد أساساً من الطبيعة المحيطة، وإصلاح الأضرار التي تسبب فيها البشر لهذه الطبيعة، والتي أدّت لانقراض ثلثي الكتلة البيولوجية الحيوانية البرية خلال 60 عاماً، قطع خلالها البشر ثلثي...

وتناول الحاجة إلى السعي نحو مستوى جديد في مجال الاستدامة، وصياغة مستقبل إيجابي حقيقي من خلال الاستلهام من الطبيعة، ووجّه دعوة ملهمة للعمل بشكل جماعي لإحداث تأثير إيجابي ملموس في مجال الاستدامة من أجل البشرية والأوطان وكوكب الأرض. headtopics.com

وتحدثت المحاضرة، عن مفهوم «التقليد الحيوي» وهو فلسفة معمارية معاصرة تبحث عن حلول للاستدامة في الطبيعة، ليس من خلال تكرار الأشكال الطبيعية، ولكن من خلال فهم القواعد التي تحكم تلك الأشكال، حيث أوضح المحاضر أن الاستدامة بمفهومها التقليدي أصبحت لا تستطيع إنقاذ البشرية من المخاطر البيئية التي يخلفها التغير المناخي، ومن ثم لابد من التوجّه نحو ما يسمى بـ«المستوى الثاني للاستدامة».

وقال باولين، خلال المحاضرة، التي أدارها رئيس الشراكات الدبلوماسية في مكتب المبعوث الخاص للتغيُّر المناخي لدولة الإمارات، سعود النوري: «الانتقال لهذا المستوى من الاستدامة يعني أن التكنولوجيا الحديثة لم تعد قادرة وحدها على إنقاذ البشرية، وأن الحل في الاستدامة الطبيعية، التي لا تعتمد على تقليل الاستخدام البشري للطاقة وتقليل إنتاج النفايات والمخلفات فحسب، بل تُلزم البشرية بإعادة التفكير في الطبيعة وعدم تعامل الاقتصادات مع الطبيعة باعتبارها عنصراً منفصلاً، والأهم من ذلك السعي الدؤوب لإصلاح... headtopics.com

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