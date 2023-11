البذور التي لا تموت

إن الأطفال في كل مكان هم خمائر المستقبل، المؤتمنون على الحقوق وحفظ الحياة والجينات وجميع المورثات الثابتة لكل أمة، هم ولا أحد غيرهم، من تخطط المدن لأجلهم، ويؤسس الأمن والسلام والاقتصاد لأجل تأمين الحياة المثلى لهم، لذلك وبرغم كل ما نراه ونشهده، فإن وأد الحياة على أرض فلسطين أمر مستحيل الحدوث، فهذا شعب متجذر لآلاف السنين في تربته وحضارته ولغته وهويته، وليس من اليسير أو الممكن اجتثاثه أو إبادته، إنه ليس كالهنود الحمر ليتلاشى، ولا كالديناصورات لينقرض، إنهم بذور صلبة كأشجار الزيتون المباركة...

«حاولوا دفننا ولم يعلموا أننا بذور» إن هذه العبارة ذات المغزى العميق والملهم جداً، والتي تنسب لجيفارا، تصلح أن تقال في مواجهة كل محاولة للإلغاء والطمس والاجتثاث والإبادة، فوحدها البذور الفاسدة تعطب في الأرض، أما البذور الصالحة والشعوب القوية، فكلما حاولت دفنها منحتها فرصة أقوى للحياة، لأنها تحتمي بدفء تربتها لتنبت من جديد مراراً وتكراراً.

يقول أحدهم متحدياً: أتظن أنهم بمحو الشعر ينهون القصائد، وأنهم إذا طمسوا البذور عميقاً تنتهي حكاية الأشجار؟ إن للحكايات منطقاً عكس ذلك تماماً! في روايتها الأخيرة «جزيرة الأشجار المفقودة» تصرخ الكاتبة التركية ألف شافاق، مستعيرة صوت الطفلة إيدا ابنة الأب اليوناني والأم التركية المسلمة، لتتحرر من حالة الطمس القاتل لجذورها التي تشعر بها حية في داخلها، برغم اجتهادات والديها لقطع صلاتها بهذه الجذور، وإعادة إنتاج هوية جديدة للطفلة عبر العيش والتعلم في بيئة لندن التي عجزت أن تتخذها هوية بديلة لها، فالانتماء بذرة، والبذور إذا دفنت تنمو أشجاراً ولا...

