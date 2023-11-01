البابا فرنسيس: حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة الأربعاء، يومها الـ26، وقتل نحو 8800 شخص، بينهم آلاف الأطفال، وأصيب 22 ألفاً، بجروح خلال في القصف المتواصل على القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رداً على هجوم حركة «حماس» غير المسبوق على جنوبي إسرائيل.
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