البابا فرنسيس: حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين

وأضاف البابا فرنسيس في مقابلة مع محطة راي الإيطالية "(هذان) شعبان عليهما العيش معا. وبذلك الحل الحكيم.. الدولتان. اتفاق أوسلو، دولتان واضحتا الحدود ووضع خاص للقدس".وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعات
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