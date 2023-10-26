الانطلاقة الأوروبية تحفز ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو المحلي

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة بعد غد السبت في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وذلك بعد انتصار مهم لكل منهما في دوري الأبطال، شكل استعدادا جيدا لكل من الفريقين في الطريق إلى الكلاسيكو الأول بينهما في الموسم الحالي. وفاز ريال مدريد على سبورتنج براجا 2-1 يوم الثلاثاء الماضي ثم فاز برشلونة على شاختار دونيتسك الأوكراني بنفس النتيجة في اليوم التالي.

وحرص برشلونة، الذي حصل على يوم أقل للاستعداد قبل الكلاسيكو في ظل خوضه المباراة الأوروبية أمس الأربعاء، على الاكتفاء بتدريبات استشفائية اليوم. ونال الفريق دفعة معنوية هائلة بمشاركة روبرت ليفاندوفسكي وفرنكي دي يونج ورافينيا في جزء من مران الفريق ما يعني إمكانية الاستعانة بهم في مباراة الكلاسيكو بعد التعافي من الإصابة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

خبر سار لأنصار ريال مدريد قبل 'الكلاسيكو'تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

خبار سار لأنصار ريال مدريد قبل 'الكلاسيكو'تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

برشلونة يواصل انتصاراته في دوري أبطال أوروبا قبل كلاسيكو ريال مدريدتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

عضو بإدارة برشلونة: فينيسيوس مهرج ويستحق صفعةتعرض نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لهجمة غير مسبوقة من عضو بإدارة برشلونة يشغل نائب المتحدث الرسمي لمجلس المديرين في النادي الكتالوني. اقرأ أكثر ⮕

الغيابات والإصابات تطارد برشلونة قبل الكلاسيكويواجه تشابي هرنانديز مدرب برشلونة نقصا في الخيارات بسبب الغيابات والإصابات بينما يستعد فريقه لاستضافة الخصم اللدود ريال مدريد في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت المقبل. اقرأ أكثر ⮕

أنشيلوتي: فينيسيوس جونيور استعاد أفضل مستوياتهقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فينيسيوس جونيور استعاد أفضل مستوياته بعد أن قدم الجناح أداء رائعا ليقود الفريق للفوز 2-1 على سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء. اقرأ أكثر ⮕