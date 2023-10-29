الاحتياط يحسم جدل أسعار الفائدة الأربعاء.. والأنظار على النفط وسط توترات الشرق الأوسط

يترقب المستثمرون مطلع هذا الأسبوع أي علامات جديدة عن أسعار الفائدة الأمريكية وسط احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وهو صراع قد يزيد من اضطراب أسواق المال التي تتوقع بالفعل أسبوعاً مزدحماً يصدر فيه بيان من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية ونتائج شركة «أبل».

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأمريكي أحدث بيان له حول السياسة النقدية يوم الأربعاء، بينما من المنتظر أن تسلط نتائج أبل الفصلية الضوء على أسبوع مزدحم آخر من تقارير الشركات. وفي مقابلة مع foxbusiness، قال سولومان: أعتقد أننا سنشهد القليل من التباطؤ في النشاط الاقتصادي في أمريكا.. الفيدرالي يحتاج إلى المزيد من البيانات والمعلومات التي سيراقبها عن كثب.ومع ذلك، فهو يعتقد أن الفيدرالي سيكون في وضع توقف للمراقبة، وأنه سيعتمد بشكل كبير على البيانات؛ لذلك فإذا لاحظ أن التضخم سيرتفع فإنه سيتصرف وفقاً لذلك.

يشير الأداء الضعيف للأسهم الدورية، التي تتبع دورة الاقتصاد عبر النمو والذروة والركود والتعافي، هذا الشهر، إلى القلق من أن التشديد الأخير للأوضاع المالية سيعيق النمو الاقتصادي، حسبما كتب استراتيجيو «غولدمان ساكس» بقيادة ديفيد كوستين في مذكرة أمس الجمعة. headtopics.com

وقال المحللون الاستراتيجيون: «رغم أننا نتوقع استمرار الرياح المعاكسة لمعدلات الخصم والميزانيات العمومية، فإننا نعتبر التخفيض الكبير في توقعات النمو فرصة للشراء». استبعدت لوري كالفاسينا، المحللة الاستراتيجية في «آر بي سي» (RBC)، في اليوم نفسه أن تظل السوق الأوسع في وضع جيد لحين انتهاء الارتفاع في العوائد. وحذر كوستين في وقت سابق من الشهر من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على الأرباح الأمريكية، كما حذر خبراء استراتيجيون في أماكن مثل «مورغان ستانلي» و«جيه بي مورغان» من أن توقعات الأرباح تتراجع فيما يبدو.

ويتوقع بعض المستثمرين أيضاً أن يتسبب اتساع رقعة الصراع في شراء سندات الخزانة لتكون ملاذاً آمناً. وقد يؤدي هذا إلى كبح الارتفاع في عوائد السندات، التي تتحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار، وقد يخفف هذا بدوره الضغوط على الأسهم والأصول الأخرى. headtopics.com

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