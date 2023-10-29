الاستراحة بين الحصص.. 5 دقائق حائرة بين الطلبة والمعلمين

، إضافة لمنح المعلمين فرصة التنقل بين الفصول من حصة إلى أخرى، وفي الوقت الذي يطالب بعض الطلبة زيادة مدة هذه الاستراحة، يستغل بعض المدرسين هذه المدة ويستمرون في الشرح لحين حضور معلم المادة التالية، دون مراعاة حق الطلبة في الاستعداد الذهني، فيما ألغت بعض المدارس الخاصة هذه الاستراحة تماماً.
أكد طلبة ل «الخليج أحقيتهم في الحصول على الاستراحة بين الحصص الدراسية، ومدتها 5 دقائق، ويرون ضرورة زيادتها إلى 10 دقائق، كي يتمكنوا من الاستعداد الذهني للحصة التالية، فضلاً عن تجهيز الكتب الدراسية الخاصة بها.
أما محمد عبد الجليل، طالب في مدرسة حكومية، يؤكد أن الطلبة يواجهون مشكلة في الحصول على هذه الاستراحة، حيث إن المعلمين يعتبرونها ضمن حصصهم الدراسية، ما يمنعهم من التحضير للحصة التالية، ويترتب عليه تواصل اليوم الدراسي، لذا يفضل إلغاء الخمس دقائق، لأنها من نصيب المعلم وليس الطالب. headtopics.com
فيما تقول عذراء جمعة، طالبة في مدرسة حكومية:»في بعض الأحيان تكون لدينا حصتان متتاليتان لنفس المادة، فتستغل المعلمة الخمس دقائق بين الحصتين وتستمر بالشرح، وهذا الأمر يرهقنا ذهنياً ولا يجعلنا نركز على الشرح، وفي إحدى المرات كنّا في مختبر الفيزياء، ودق الجرس معلناً انتهاء الحصة، ووقتها كنّا أنا وبعض من زميلاتي لا زلنا نسجل في الدفتر ما كتبته المعلمة على السبورة، وعند انتهائنا فوراً ذهبنا إلى فصلنا، وبنفس الوقت وقبل دخولنا الفصل دق الجرس معلناً بدء الحصة وكانت المعلمة في الفصل، ونقصت المعلمة...
فيما يعتبر مؤيد عزيز، طالب في مدرسة خاصة، أن الحصص المتتالية أمر مرهق، فما أن يخرج المعلم من الفصل حتى يدخل معلم الحصة المقبلة الفصل، ولا نستطيع التركيز أو حتى أن نرتاح قليلاً، حيث إن الجلوس لفترات طويلة أمر متعب للغاية. headtopics.com
وتضيف رانيا والي، معلمة في مدرسة خاصة، لا توجد استراحة بين الحصص في المدرسة التي أعمل بها، ويبدأ الدوام المدرسي من الساعة 7:50 وحتى 3:20، وأرى بأن النظام المعتمد لدينا هو الأفضل. فيما تؤكد عايده النمر، مديرة مدرسة خاصة، أن هناك مطالبة من أولياء أمور الطلبة بإلغاء استراحة الخمس دقائق، وذلك حتى تكون المدة الزمنية لليوم الدراسي أقصر، ما يترتب عليه انتهاء الدوام الدراسي مبكراً.