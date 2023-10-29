الاتحاد الدولي للملاكمة ينظم دورات تدريبية متطورة للكوادر الإدارية والفنية

وكشفت اللجنة عن برنامج متكامل لتطوير أنظمة اللعبة سيتم تسليمه ، إلى الاتحاد الدولي لاعتماده رسمياً حتى يتم تطبيقه، لتحقيق أعلى درجات الأمان للمشاركين، وتوفير العدالة والحيادية.وأكد عمر الجابري عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي على أهمية هذه البرامج في تمكين الكوادر الإماراتية، لتطوير اللعبة انطلاقاً من المبادرات التي يضطلع بها الاتحاد في تطبيق أفضل المعايير لصقل الخبرات الإدارية والفنية.

وأضاف: "حريصون على مشاركة الأطقم الفنية والإدارية والتحكيمية الإماراتية في الدورات التأهيلية التي ينظمها الاتحاد الدولي، لاسيما أن وجود الكوادر المؤهلة من الخطوات المهمة لتطوير رياضة الملاكمة في الدولة".وأشار الجابري إلى استفادة الحكم باسل المشجري، والمدرب باسم قاسم، والمدير الفني في الاتحاد محمد مصبح في الدورات الدولية المختلفة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مشاركة مقبلة لعدد من منتسبي الاتحاد في البرامج التطويرية المقررة من الاتحاد الدولي.

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