الاتحاد النسائي ينظم زيارة ميدانية إلى مزرعة 'سلال الفوعة ' في العين

العين في 30 اكتوبر / وام / نظم الاتحاد النسائي العام متمثلاً بوحدة البرامج الصحية والبيئية زيارة ميدانية لعدد من النساء المنتسبات لبرنامج" زراعتي أكتفائي " الى مزرعة "سلال الفوعة" في مدينة العين للتعرف على الجهود المبذولة في مجال تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية.

و أوضحت النيرة الكتبي، رئيسة الوحدة البيئية في الاتحاد النسائي العام، أن المشروع يشجع المرأة على الزراعة المنزلية للاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل سواء خضروات أو الفاكهة، إلى جانب المساهمة في استدامة البيئة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة وتناغماً على أهداف عام الاستدامة التي تحتفل فيه الدولة هذا العام بريادتها في مجال الاستدامة.

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