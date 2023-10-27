الاتحاد البرازيلي يصطدم الهلال السعودي والسبب 'المنحوس' نيمار

كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن حقيقة دفع تعويضات مالية لنادي الهلال السعودي عقب إصابة البرازيلي نيمار أثناء تواجده مع منتخب بلاده، واصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث أكد رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل أن لا صحة لهذه المعلوما

وتأكد انتهاء موسم نيمار مع الهلال السعودي بشكل رسمي إثر تعرضه لإصابة قوية "قطع في الرباط الصليبي والغضروف" في ركبته اليسرى في مواجهة البرازيل وأوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026. وقال المتحدث الرسمي بافيا في تصريحات صحافية: "مسؤولية التعويض المالي، ليست من اختصاص الاتحاد البرازيلي، بل تتعلق بالزعيم الهلالي فقط".

ويبلغ راتب النجم البرازيلي قرابة 100 مليون يورو في الموسم الواحد، ولم يلعب مع الهلال سوى 5 مباريات فقط أحرز فيها هدفا واحداً، وكشف المتحدث الرسمي، عن أن الهلال، هو المعني الوحيد بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل مدهم بالتقارير الخاصة بـ"إصابة" نيمار. headtopics.com

وأوضح إلى أنه بناء على هذه التقارير، سيحدد "فيفا"، قيمة التعويض المالي الذي سيتم دفعه إلى نادي الهلال، والذي لن يزيد عن راتب السنة الواحدة. وعن مسؤولية العلاج أكد رودريجو بافيا، أن منتخب البرازيل، لن يتدخل في علاج نيمار، حيث سيكون الهلال، هو المسؤول عن موعد عودة اللاعب إلى الرياض، ومكان إجراء العملية الجراحية.

وكان نيمار البالغ 31 عاما، قد انضم إلى الهلال السعودي، في صيف العام الحالي، قادما من باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو. ولم تكن هي المرة الأولى التي يتعرض فيها نيمار للإصابة بل أنه بدأ موسمه مع الهلال مصابا قادما من باريس سان جيرمان، كما غاب أكثر من 900 يوما في مسيرته الكروية بسبب كثرة الإصابات. headtopics.com

اقرأ أكثر:

emaratalyoum »

منتخب البرازيل يرد على أنباء دفعه تعويضات مالية للهلال السعودي بعد إصابة نيمارموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

التعاون يفرط بنقاط الخليج ويفشل في احتلال صدارة الدوري السعوديفقد التعاون نقطتين ثمينتين في ملاحقته الهلال متصدر الدوري السعودي بعدما تعادل 1-1 مع مضيفه الخليج ليصبح رصيده 24 نقطة متأخراً عن المتصدر اقرأ أكثر ⮕

الهلال يستضيف أهلي جدة في قمة منتظرةيستقبل الهلال ضيفه أهلي جدة مساء الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في قمة الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين التي انطلقت الخميس وتختتم السبت. اقرأ أكثر ⮕

سافيتش يسجل أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في قمة الدوري السعوديموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

التعاون يسقط في فخ التعادل مع الخليج ويفرط في تضييق الخناق على الهلال المتصدر بالدوري السعوديموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

إطلاق مبادرة سفراء «الهلال الأحمر الإماراتي» للعمل التطوعيأطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة سفراء الهلال الأحمر، تحت شعار «عطاء مستدام»، ضمن جهود الهيئة لتعزيز مجالات العمل التطوعي. اقرأ أكثر ⮕