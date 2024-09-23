الاتحاد الأوروبي على أعتاب مرحلة جديدة مع إعلان «أعضاء المفوضية» الجدد

الاتحاد الأوروبي على أعتاب مرحلة جديدة مع إعلان «أعضاء ال مفوضية » الجددبعد أسابيع من التكهنات، والمفاوضات التي جرت خلف الأبواب المغلقة، قدمت رئيسة ال مفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ، أخيراً، قائمة المرشحين لمناصب مفوضي الاتحاد الأوروبي . والخطوة التالية الآن في عملية الموافقة، هي جلسات الاستماع التي يعقدها البرلمان الأوروبي للمرشحين.

تعيين فيتو يثير انتقادات، ومن المقرر أن يصبح الشعبوي اليميني الإيطالي رافاييل فيتو- وزير أوروبا في حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني - أحد نواب رئيسة المفوضية، ومفوض التماسك والإصلاحات. وقالت سارة ماتيو، النائبة عن حزب الخضر في الاتحاد الأوروبي: «أثقلت المماطلة والمساومات بلجيكا للأسف بحقيبة ضعيفة، حان الوقت لكي يبدأ ساسة بلجيكا تقدير منصب المفوض الأوروبي على نحو أفضل».

وفي البرتغال: من المقرر أن تتولى ماريا لويس ألبوكيرك منصب مفوضة الخدمات المالية واتحاد الادخار والاستثمار. وذكر رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو في بيان: «هذا أمر رئيس من أجل التقدم، واستدامة المشروع الاجتماعي والاقتصادي لأوروبا، وأيضاً لقدرة الاتحاد على تلبية توقعات واحتياجات ومصالح المواطنين الأوروبيين والبرتغاليين».

الاتحاد الأوروبي مفوضية أورسولا فون دير لاين الأمن التنافسية

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