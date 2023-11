الاتفاق يطلب الاستماع إلى 'المحادثة' حول طرد هزازي

وكان هزازي قد قام بتدخلٍ ضد أوتافيو مونتيور، صانع ألعاب النصر (العالمي)، في قمة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. وتلقى لاعب خط وسط فارس الدهناء طردا مباشرا في الدقيقة الـ89، مما أسهم في هزيمة فريقه للموقعة بهدفٍ دون رد.

وكان ستيفن جيرارد، المدير الفني للاتفاق، قد خرج عن صمته بعد المباراة، حيث شدد على عدم صحة القرار بطرد صاحب القميص رقم 11. وزعم المدرب الإنجليزي، "الحكم ذكر لأحد مساعديني الشخصيين بأنه طرد هزازي كردة فعلٍ على مطالبات لاعبي العالمي".

ويتطلع الشارع الرياضي السعودي حاليا إلى ما سيسفر عنه الاستماع إلى المحادثة بين حكم الساحة وحكمي "الفار" حول اللقطة المثيرة للجدل.

