الإمارات تواصل جهودها الدبلوماسية وتقيم مستشفى ميداني في غزة

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، تواصل الإمارات جهودها الدبلوماسية ومبادراتها الإنسانية لتعزيز الاستجابة للأوضاع في غزة، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لإقامة مستشفى ميداني داخل القطاع تنطلق من مسار تاريخي داعم للأشقاء وإيمان بضرورة حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم".

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ALKHALEEJ: تنفيذاً لأوامر محمد بن زايد..الإمارات تقيم مستشفى ميدانياً متكاملاً داخل غزةتنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقرر إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل قطاع غزة

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ALKHALEEJ: تنفيذاً لأوامر محمد بن زايد.. الإمارات تقيم مستشفى ميدانياً في غزةتنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقرر إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل قطاع غزة

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