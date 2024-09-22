الإمارات تستضيف البطولة العربية للغولف للرجال الهواة وكبار السن (الرواد)

تستضيف دولة الإمارات ال عربية المتحدة ال بطولة ال عربية لل غولف للرجال ال هواة وكبار السن Seniors خلال الفترة من 10 ولغاية 23 نوفمبر 2024، جاء ذلك بعد أن فازت دولة الإمارات ال عربية ممثلة في اتحاد ال غولف بأكثرية أصوات اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي لل غولف على أحقية الاستضافة التي نافس على استضافتها كل من اتحادي ال غولف في مصر وسلطنة عمان، ومن المقرر أن يحتضن ملعب نادي الزورا لل غولف في عجمان، منافسات منتخبات الدول ال عربية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العربي لل غولف ، حيث يتكون كل منتخب من 4 لاعبين يسعون...

وقال اللواء الهاشمي: يسعدنا استضافة هذا الحدث العربي الكبير الذي يشهد مشاركة نجوم اللعبة من فئة الهواة إلى جانب كبار اللعبة «الرواد» من الرعيل الأول للعبة، حيث تعد مثل هذه البطولات إضافة مهمة أخرى إلى سلسلة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تنمو باستمرار، وتحقق مزيداً من النجاحات التي تشهدها دولتنا على الدوام.

وأضاف الهاشمي: أودُّ أن أشكر الاتحاد العربي للغولف بقيادة ياسر الرميان رئيس الاتحاد العربي للغولف وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة وكافة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف، على ثقتهم بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة البطولتين المرموقتين، فمهمتنا هي مواصلة تطوير رياضية الغولف في وطننا العربي، ومقدراً ومثمناً جهودهم المميزة ودورهم الفعال والإيجابي في السعي بالوصول باللعبة ونجومها للمصاف العالمية.

وأكد اللواء الهاشمي قائلاً: إننا خلال هذه الفترة سنكثف العمل على مدار الساعة بفريق عمل متكامل من أصحاب الخبرات بكوادره المواطنة الى جانب الفنين المختصين، للتحضير الجيد لإنجاح هذا الحدث الذي يعزز مكانة الدولة العالمية وبوفرة بنيتها التحتية التي وفرتها قيادتنا الرشيدة.

بطولة غولف عربية الإمارات هواة

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