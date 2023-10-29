الإمارات تواصل فعاليات «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الفلسطينيين

تتواصل حملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني، تأكيداً للثوابت الإماراتية في تعزيز جهود العمل الخيري في كل بقاع العالم.

وعملت حملة «تراحم من أجل غزة» منذ انطلاقها على جمع 1250 طناً من مواد الإغاثة الغذائية والصحية والطبية. ويأتي إطلاق حملة «تراحم من أجل غزة» بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، وذلك تضامناً مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

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«تراحم من أجل غزة» تواصل فعالياتها في الإمارات لإغاثة الشعب الفلسطينيتواصل حملة «تراحم من أجل غزة» جهودها لإغاثة الشعب الفلسطيني... اقرأ أكثر ⮕

«تراحم من أجل غزة» تواصل فعالياتها في الإمارات لإغاثة الشعب الفلسطينيتواصل حملة «تراحم من أجل غزة» جهودها لإغاثة الشعب الفلسطيني... اقرأ أكثر ⮕

«تراحم من أجل غزة» تنظم فعالية جديدة في دبي لإغاثة الفلسطينييندبي- وام تتواصل حملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني، تأكيدا للثوابت الإماراتية في تعزيز جهود العمل الخيري في كل بقاع العالم، حيث نظمت الحملة فعالية جديدة، الأحد، في فيستيفال أرينا – فيستيفال سيتي... اقرأ أكثر ⮕

'تراحم من أجل غزة' تواصل فعالياتها في الإماراتموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

فعالية جديدة لـ«تراحم من أجل غزة» في دبي لإغاثة الشعب الفلسطينيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

حملة 'تراحم من أجل غزة' تنظم فعالية جديدة في دبي لإغاثة الشعب الفلسطينيشاركت في تنظيمها 'دبي العطاء' و 'وطني الإمارات' و'الشؤون الإسلامية'..- الحملة تأتي ضمن جهود الإمارات الإنسانية لتقديم مساعدات الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني.الدكتور حمد الشيباني: - 'دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تدعم بكل جهودها تأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني تجسيدا لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ فعل الخير والعمل الإنساني. اقرأ أكثر ⮕