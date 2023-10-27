الإمارات وجورجيا تبحثان سبل تحفيز النمو الاقتصادي المشترك

نقل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، وتمنياتها لجورجيا قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الزيودي ورئيس وزراء جورجيا في العاصمة تبليسي، بحضور أحمد إبراهيم النعيمي، سفير الدولة لدى جورجيا، بالتزامن مع استمرار المساعي المشتركة للدولتين الصديقتين، للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها رسمياً في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

يأتي هذا اللقاء ضمن الزيارة الرسمية للزيودي على رأس وفد إماراتي للمشاركة في منتدى طريق الحرير في العاصمة الجورجية تبليسي، الذي يعد واحداً من الفعاليات الدولية المهمة للتجارة والاستثمار، ويشارك فيه أكثر من 2000 من القادة والوزراء وصنّاع السياسات والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من 60 دولة. headtopics.com

كما عقد الدكتور ثاني الزيودي اجتماعاً مع ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، لاستكشاف سبل زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى ما يتجاوز 1.5 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً لمستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الجانبين.

وتستند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا إلى قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الجانبين؛ حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 225 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 27.9% مقارنة بالنصف الأول من 2022، لتواصل نموها المستمر؛ إذ بلغت 468 مليون دولار في 2022، بزيادة 110% مقارنة بعام 2021. وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لجورجيا في الوطن العربي بحصة تبلغ أكثر من 63% من تجارتها مع الدول العربية. headtopics.com

وقال الزيودي: «يعد منتدى طريق الحرير في تبليسي منصة مهمة بالنسبة لدول منطقة القوقاز والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية، لإنشاء شبكات التجارة والاستثمار والابتكار وتبادل المعرفة وتأمين سلاسل التوريد الحيوية بين الشرق والغرب».

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ثاني الزيودي ينقل تحيات القيادة الرشيدة إلى رئيس وزراء جورجيا ويلتقي وزراء مشاركين بمنتدى طريق الحرير في تبليسي- الإمارات وجورجيا تبحثان سبل تحفيز النمو الاقتصادي المشترك تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.- التجارة غير النفطية بين الإمارات وجورجيا تواصل مسارها الصاعد في النصف الأول 2023 مسجلةً 225 مليون دولار بنمو 27.9%- الزيودي يعقد اجتماعات ثنائية مع وزراء من جورجيا وصربيا والمجر لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك . اقرأ أكثر ⮕

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