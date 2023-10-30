الإمارات تترأس مجموعة العمل بالدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري.

وشارك وفد من وكالة الإمارات للفضاء، ضم إبراهيم حمزة القاسم، نائب المدير العام للوكالة، وعبدالله الشحي، رئيس قسم علوم وتكنولوجيا الفضاء، في اجتماعات الجمعية العامة واللجنة الرابعة. وقال شرف: «إن اعتماد عالمنا على الأنظمة الفضائية أصبح أمراً بالغ الأهمية، ولا يمكن التصدي للتحديات والفرص التي نواجهها إلا من خلال تعزيز التعاون الدولي والنهوض بإدارة الحوكمة العالمية للفضاء الخارجي»، مضيفاً «حتى الآن، لا تزال لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وهيئاتها الفرعية تمثل منصات نوعية لتعزيز الحوار والتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية والنهوض بأنشطته الخارجية».

وواصل عمران شرف بصفته رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «كوبوس»، التأكيد على اعتماد مشروع القرار الجامع الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اعتمدت القرار اللجنة الرابعة بتوافق كامل في الآراء من الدول الأعضاء المشاركة. headtopics.com

وتابع، «إن لجنة كوبوس تشكل منصة متفردة للتعاون متعدد الأطراف، ويواصل مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي تعزيز الحوار بين جميع أصحاب المصلحة، وبناء القدرات في مجال قانون وسياسات الفضاء، وعلوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء، ودعم المراكز الإقليمية لتعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء، إلى جانب تأكيد أهمية الوصول الشامل إلى الفضاء وتعزيز استدامة الفضاء»، مضيفاً «من خلال هذه الأنشطة، يؤدي المكتب دوراً هاماً في دعم الدول الأعضاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الفضاء 2030».

وفي نفس السياق، ألقى إبراهيم حمزة القاسم، كلمة دولة الإمارات خلال اجتماع اللجنة الرابعة، والتي سلطت الضوء على أهمية القدرات الفضائية لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية التي تشمل رصد البيئة وتغير المناخ والأمن الغذائي وغيرها. إلى جانب تشجيعها تعزيز الجهود العالمية لضمان استدامة قطاع الفضاء على المدى الطويل من خلال الجهود الدولية الجماعية، الرامية إلى تطوير العلوم والتقنيات المتقدمة والتي ستشكل أهمية كبرى لتقدم ورفاهية البشرية جمعاء. headtopics.com

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